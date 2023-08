Właściciel roweru poszukiwany. Policja z Włocławka prosi o pomoc

Z ustaleń mundurowych wynika, że rower mógł być utracony w okresie 12/13.06.2023 roku na terenie Włocławka.

Osoba, która rozpoznaje rower widniejący na zdjęciu, proszona jest o kontakt z Komendą Miejską Policji we Włocławku przy ulicy Okrężnej 25. W razie pytań dotyczących odnalezionego jednośladu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 47 753 56 25 lub 47 753 56 00 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15 (powołując się na numer sprawy PPM-III-2076/23) - informuje Tomasz Tomaszewski z KMP we Włocławku.