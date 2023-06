Włocłavia i Lider Włocławek bez licencji na grę w 4. lidze kujawsko-pomorskiej!

Podstawą do prowadzenia procedury licencyjnej są Przepisy licencyjne dla klubów 4. ligi i niższych klas na sezon 2020/2021 i następne. Poniżej Komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych po posiedzeniu w poniedziałek 5 czerwca 2023 roku, w skład której wchodzili: Janusz Pietrzyk (przewodniczący), Maciej Pietrzyk (sekretarz), Kazimierz Młyński i Dariusz Politowski (członkowie)

Licencje we wszystkich klasach K-PZPN wydawane są na dwa sezony rozgrywkowe. Kluby, które w 2022 roku uzyskały licencję, w tym roku nie musiały uczestniczyć w procedurze licencyjnej. Warunkiem było jednak pozostanie w tej samej klasie rozgrywkowej.

Komisja ds. Licencji Klubowych K-PZPN na posiedzeniu 5 czerwcu 2023 przyznała licencje następującym klubom

Komisja ds. Licencji Klubowych K-PZPN nie przyznała Licencji n/w klubom za naruszenie kryterium finansowego F.02:

Procedura jest wydłużona dla klubów awansujących do wyższej klasy rozgrywkowej. Komisja wzywa taki klub do złożenia dokumentacji w ciągu trzech dni od zakończenia sezonu. Od daty wezwania klub ma 5 dni na przesłanie wymaganych dokumentów - czytamy na stronie internetowej kpzpn.pl.

Według naszych informacji chodzi o zaległości w stosunku do K-PZPN, które mają zostać wkrótce uregulowane.

Do wniosku musi zostać załączony komplet wymaganych załączników tj.:

- umowa gwarantująca prawo do korzystania z obiektu sportowego (jeśli Klub nie jest właścicielem obiektu).

- aktualny protokół weryfikacji boiska (w przypadku wygaśnięcia ważności weryfikacji należy złożyć pisemny wniosek o przeprowadzenie nowej weryfikacji do Komisji ds. Weryfikacji Boisk K-PZPN – e-mail: [email protected]).

- oryginał aktualnego wyciągu z KRS lub oryginał wyciągu rejestru administracyjnego zgodne z właściwością

- kopia aktualnej licencji trenera I zespołu

- kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia spikera (dotyczy klubów IV ligi)

- kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia kierownika ds. bezpieczeństwa (dotyczy klubów IV ligi)

- dokument potwierdzający dokonanie opłaty licencyjnej

