Włocławek - pogoda na weekend. Piątek, sobota, niedziela(18.03, 19.03, 20.03). Długoterminowa prognoza pogody

Co przewidują meteorolodzy dla Włocławka na weekend?

Prognoza na weekend we Włocławku. Zdaniem synoptyków temperatura ma wynieść od -3°C do 11°C. Czy mamy spodziewać się opadów? Czy będzie słońce? Porównasz w tym tekście pogodę na piątek (18.03.2022), sobotę (19.03) i niedzielę (20.03) dla Włocławka. Z naszą długoterminową prognozą pogody lepiej zaplanujesz weekend we Włocławku.

Pogoda na weekend we Włocławku: piątek, 18.03.2022 Spodziewana temperatura w piątek we Włocławku to 8°C. W nocy temperatura może spaść do -3°C.

Zgodnie z prognozami pogody, w piątek nie będzie padać. Zgodnie z długoterminową pogodą na weekend dla Włocławka w piątek towarzyszyć nam będzie wiatr o maksymalnej prędkości do 13 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -6°C. Możemy spodziewać się, że kierunek wiatru będzie wschodnio-południowy. Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz.

Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 2, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. . Pogoda na weekend we Włocławku w piątek:

przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 7 do 9 °C, min. temp. -4 do -2 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 18.03.2022: Temperatura w ciągu dnia: 8°C.

Temperatura w nocy: -3°C.

Wiatr: 13 km/h

Kierunek wiatru: wschodnio-południowy.

Prawdopodobieństwo deszczu: 0%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 2.3

Pogoda na weekend we Włocławku: sobota, 19.03.2022 W sobotę odczujemy nieznaczne ocieplenie. W ciągu dnia temperatura we Włocławku może wynieść 10°C.

