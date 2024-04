Włocławek w raporcie „Razem dla Regionu”. Przez siedem lat unijne dofinansowanie dla miasta wyniosło blisko pół miliarda złotych. Zdjęcia

„Za nami kolejna unijna siedmiolatka, czas intensywnego inwestowania środków pomocowych Unii Europejskiej i związanego z tym dynamicznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego (…). Ze sposobu i stylu, w jakim wdrażaliśmy nasz kolejny program regionalny, możemy być dumni. Teraz jest czas podsumowań. Warto je robić, by wiedzieć, czego już wspólnie dokonaliśmy, co jest naszym wspólnym dorobkiem. I by mieć świadomość wyzwań, które jeszcze przed nami. To podsumowanie – kolejne, którego w tego rodzaju okolicznościach dokonujemy – upewnia mnie jeszcze w tym, co już od dawna i tak wiem: że największym kapitałem Kujaw i Pomorza są ludzie – solidni, pracowici, dobrze wykształceni, przyjaźni, otwarci. To Państwo są kreatorami rozwoju i wzrostu. I – to także jest pewne – jego beneficjentami” – napisał w raporcie marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.