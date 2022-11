Włocławek za pół ceny 2022. Lista firm i promocji [20.11.2022]

Jakie są zasady akcji Włocławek za pół ceny? Każdy partner akcji wytypuje co najmniej trzy pozycje ze swojej oferty, które przez cały weekend (od 25 do 27 listopada) będzie oferował z pięćdziesięcioprocentowym rabatem.

Przez trzy dni od 25 do 27 listopada 2022 r., klienci włocławskich sklepów, restauracji, kawiarni, hoteli, punktów usługowych będą mogli skorzystać z atrakcyjnych rabatów. Oferta promocyjna akcji „Włocławek za pół ceny obejmuje także instytucje kulturalne.

Wyciąg z regulaminu - Włocławek za pół ceny

1. Każdy z Partnerów Akcji zobowiązany jest przygotować na potrzeby akcji „Włocławek za pół ceny” pakiet usług/produktów (karty menu/cenniki usług), których ceny obniżone będą o 50% w stosunku do ceny regularnej. Przygotowany pakiet usług produktów nie będzie odstępował swoimi właściwościami lub jakością od oferty regularnej Partnera.

2. Oferta może obejmować jedynie produkty i usługi, które znajdują się w stałej ofercie Partnera, tym samym nie może dotyczyć produktów i usług wprowadzonych do oferty jedynie na czas trwania Akcji.

3. Produkty lub usługi wyznaczone do Akcji muszą zostać wybrane z produktów lub usług, które stanowią podstawę działalności Partnera.

4. Oferta promocyjna musi obejmować minimum 3 produkty/usługi ze stałej oferty Partnera. Zapis ten nie obowiązuje w przypadku gdy Partner w swojej stałej ofercie posiada tylko jedną usługę lub produkt.

5. Partner zobowiązany jest określić szczegóły korzystania z oferty promocyjnej takie jak możliwość skorzystania z oferty na wynos czy możliwość rezerwacji miejsca w lokalu.