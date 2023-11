Włocławek za pół ceny 2023. Włocławskie Centrum Biznesu zaprasza przedsiębiorców do udziału w akcji OPRAC.: GM

Klienci włocławskich sklepów, restauracji, kawiarni, hoteli, punktów usługowych będą mogli skorzystać z atrakcyjnych rabatów. Włocławskie Centrum Biznesu

Włocławskie Centrum Biznesu - Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza firmy funkcjonujące na terenie Włocławka do wzięcia udziału w największej akcji promocyjnej tego roku. „Włocławek za pół ceny” to okazja, żeby zachęcić klientów do spróbowania tego, do czego nie mają przekonana na co dzień. Zapisy do poniedziałku 20 listopada 2023 roku.