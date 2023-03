Włocławski Standard Usług Społecznych. Takich usług oczekują mieszkańcy Włocławka

Realizujemy również usługę opieki wytchnieniowej i usługę asystencji osobistej osoby z niepełnosprawnością, na które jest duże zapotrzebowanie również we Włocławku. Kolejnym zadaniem, które stoi przed miejskim ośrodkiem, to zadanie z szeroko rozumianą pieczą zastępczą. Jest to problem ogólnopolski. Dostaliśmy postanowienie na zabezpieczenie dziesiątki dzieci z rodzin i umieszczenie ich w pieczy zastępczej, co jest technicznie niewykonalne. Po pierwsze nie mamy infrastruktury, żeby taką liczbę dzieci na raz umieścić w pieczy czy to instytucjonalnej, czy też rodzinnej, bo nie mamy kandydatów na rodziny zastępcze - mówił Piotr Grudziński, dyrektor MOPR Włocławek.