Włocławskie Towarzystwo Genealogiczne pomoże ci znaleźć przodków. Nawet w USA. Zdjęcia, wideo Renata Brzostowska

We wtorek Włocławskie Towarzystwo Genealogiczne po raz kolejny zaprosiło wszystkich miłośników i pasjonatów genealogii do Centrum Organizacji Pozarządowych na ulicy Żabiej 12a, tym razem na wykład Izabeli Drozd "W poszukiwaniu przodków" Wyprawa moich marzeń. United States of America-Ellis Island 2010. Zobaczcie zdjęcia ze spotkania.