Włowery powróciły na ulice Włocławka. Sezon potrwa do końca listopada 2022 [zdjęcia] OPRAC.: Joanna Maciejewska

Od 1 marca 2022 roku we Włocławku znów można korzystać z miejskich rowerów. Sezon trwać będzie do końca listopada Wojciech Alabrudziński Zobacz galerię (20 zdjęć)

We wtorek 1 marca 2022 roku we Włocławku rozpoczął się trzeci sezon roweru miejskiego. Do dyspozycji jest 220 jednośladów rozlokowanych na stacjach w różnych częściach miasta. Sezon trwać będzie dziewięć miesięcy – do końca listopada. Ile kosztuje korzystanie z Włowerów w 2022 roku?