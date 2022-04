Wracali z ogólnopolskiego zlotu. Pod Włocławkiem volkswagen zajechał drogę mustangowi [zdjęcia, wideo]

Do groźnego zdarzenia drogowego doszło w niedzielę 24 kwietnia na drodze między Włocławkiem, a Brześciem Kujawskim.

W Pikutkowie jechały dwa fordy mustangi z ogólnopolskiego zlotu w Żninie. Od Włocławka jechał volkswagen, którego kierowca z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu. Kamerka umieszczona była w fordzie, który uniknął zderzenia i na szczęście nie był zmuszony wjechać do rowu. Drugi samochód tej samej marki jadący za nagrywającym, by uniknąć zdarzenia niestety musiał zjechać poza drogę i wjechał do przydrożnego rowu.