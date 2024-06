Wrak Race Radziejów 2024. Impreza charytatywna dla chorego Tobiasza. Zobaczcie zdjęcia

W słoneczne niedzielne przedpołudnie pod Radziejowem, zebrała się niezwykła grupa osób. Ponad 60 kierowców, gotowych do rywalizacji, ale przede wszystkim do wsparcia młodego mieszkańca ich miasta. Wrak Race Radziejów 2024, bo o tej imprezie mowa, nie jest typowym wydarzeniem sportowym. To przede wszystkim okazja do okazania serca i solidarności.