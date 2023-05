Wszedł do szkoły w Brześciu Kujawskim, strzelał do uczniów i zdetonował ładunki wybuchowe. W gdańskim sądzie ruszył proces odwoławczy!

Wszedł do szkoły, zaczął strzelać z broni palnej. W Gdańsku ruszył proces odwoławczy ws. Marka N.

Przewodniczący składu sędziowskiego sędzia Włodzimierz Brazewicz poinformował, że apelację od wyroku złożyli: prokurator, obrońca oraz pełnomocnik oskarżycielki posiłkowej . Zaznaczył, że oskarżycielka posiłkowa domaga się dożywotniego pozbawienia wolności , "ewentualnie aby oskarżonemu ograniczyć prawo do możliwości ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie do okresu 20 lat odbytej kary" - wskazywał sędzia.

Atak na szkołę w Brześciu Kujawskim. Napastnik z zarzutami

Prokurator Jarosław Paluch z Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku podkreślił, że prokuratura "w dużej mierze podziela poglądy" Sądu Okręgowego z Włocławka z września 2022, który skazał Marka N. na karę łączną 25 lat pozbawienia wolności . Zwrócił jednak uwagę, że - zdaniem prokuratury - Marek N. wrzucając ładunek wybuchowy do klasy "działał z zamiarem zabójstwa osób, które w tym pomieszczeniu przebywały" .

Taki też zarzut prokuratura postawiła Markowi N. po zakończeniu śledztwa - usiłowanie zabójstwa i zastraszenia wielu osób w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie poprzez sprowadzenie zdarzenia mającego postać eksplozji materiałów wybuchowych. Sąd Okręgowy we Włocławku wydając wyrok zmienił jednak kwalifikację czynu na poważne zastraszanie wielu osób poprzez wrzucenie do pomieszczenia klasy uprzednio skonstruowanego przez siebie improwizowanego urządzenia wybuchowego, które zagrażało zdrowiu nauczyciela oraz 17 uczniów i skazał Marka N. na karę czterech lat pozbawienia wolności .

Dramatyczne sceny w Brześciu Kujawskim. 19-latek napadł z bronią na szkołę podstawową

Do zdarzenia doszło 27 maja 2019 roku w Brześciu Kujawskim (woj. kujawsko-pomorskie). W toku śledztwa ustalono, że Marek N. mający wówczas 19 lat, przyjechał pod szkołę Nr 1 w Brześciu Kujawskim na rowerze, miał przy sobie noże, ładunki wybuchowe i rewolwer. Niezauważony wszedł na drugie piętro budynku, gdzie znajdowały się sale lekcyjne. Podszedł do pomieszczenia jednej z klas, w której poza nauczycielem przebywało siedemnaścioro uczniów. Nie wchodząc do środka zainicjował eksplozję największego ładunku wybuchowego podpalając lont petardy, po czym wrzucił ładunek do wnętrza pomieszczenia. Ładunek uderzył w głowę jedną z uczennic, a następnie upadł pomiędzy ławki, gdzie nastąpiła eksplozja.