Wybieramy dzieci z powiatu włocławskiego na świąteczną okładkę Gazety Pomorskiej. Trwa głosowanie, zobacz zdjęcia

- Publikacja zdjęcia na okładce gazety to piękna rodzinna pamiątka. W tym samym dniu wewnątrz wydania ukazuje się też specjalny dodatek z dużymi zdjęciami dzieci z każdego miasta i powiatu w naszym regionie- mówi Bogusław Kaczmarek, pomysłodawca akcji. - Rodzice co roku chętnie przesyłają zdjęcia swoich pociech, a później w głosowaniu wybierają dziecko na okładkę.

To jedna z najpiękniejszych tradycji Gazety Pomorskiej . Co roku okładki świątecznego wydania zdobią zdjęcia dzieci naszych Czytelników . Wcześniej - w czwartek, 23 listopada - do gazety dołączamy specjalny dodatek, w którym zamieszamy kilkaset fotografii najmłodszych, które ich rodzice przesyłają w ramach akcji Świąteczne Gwiazdeczki .

W tym roku przez cały miesiąc, od połowy listopada do połowy grudnia, będziemy przedstawiać w gazecie liderów głosowania, a rodzice będą mogli opowiadać o swoich pociechach. Na laureatów akcji jak zwykle czeka mnóstwo nagród. Nowością w tym roku będzie główna nagroda w finale akcji - 50 000 zł na spełnienie dziecięcych marzeń. Z kolei w naszym serwisie internetowym i na Facebooku będziemy publikować wideopamiątki - rozmowy z dziećmi i ich rodzicami.

Do akcji można zgłosić dziecko w każdym wieku. To nie musi być profesjonalna fotografia, nie musi też prezentować świątecznego klimatu. Wystarczy, że będzie to ładne, radosne ujęcie dziecka. Z powodzeniem może to być zwykłe zdjęcie wykonane choćby telefonem komórkowym. Czekamy na zdjęcia zabawne, kolorowe, piękne, niepowtarzalne, te ważne dla rodziców lub takie, które najbardziej podobają się dzieciom. Najważniejsze, aby ukazywały chwile pełne radości i uśmiechu.

Na łamy Gazety trafią wszystkie zdjęcia przesłane w ramach akcji do 17 listopada włącznie. Ukażą się one w czwartek, 23 listopada w specjalnym dodatku Gazety Pomorskiej. Nasi Czytelnicy wybiorą najpiękniejsze fotografie osobno w każdym mieście i powiecie naszego województwa, głosując w dwóch kategoriach: Maluszki do 2 lat oraz Dzieci od 2 lat. Głosowanie rozpoczęło się we wtorek, 7 listopada.