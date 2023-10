Wybory 2023 we Włocławku - tak było o godzinie 21. w sztabie Koalicji Obywatelskiej. Zdjęcia, pierwsze komentarze

- Czuję zadowolenie i spokój - mówi Krystian Łuczak, kandydat do Sejmu RP. - Zadowolenie, że nastąpi zmiana, oczekiwana zmiana, co widać też po frekwencji, która jest rekordowa. Polacy chcą spokoju, chcą odpowiedzialnego państwa. Chcemy żyć w europejskim kraju, chcemy być doceniani za to, co robimy na arenie międzynarodowej - to wyraźnie widać. Widać kolejki osób, które wciąż czekają, by zagłosować, by oddać swój głos. To są młodzi ludzie, bardzo aktywni. W związku z tym należy się cieszyć i tworzyć mądry rząd oraz prowadzić mądrą politykę.