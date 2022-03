Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta we Włocławku. Kto może kandydować i głosować [zasady, terminy]

Ze względu na epidemię koronawirusa Młodzieżowa rada Miasta nie działała we Włocławku od dłuższego czasu. O wyborach na dziesiątą kadencję Piotr Kowal - przewodniczący Rady Miasta Włocławek poinformował pod koniec lutego 2022 roku.

Takie są zasady podczas wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta we Włocławku w 2022 roku

Kadencja Młodzieżowej Rady Miasta będzie trwała dwa lata (wcześniej był to rok).️ Członkami Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek będą uczniowie ze szkół ponadpodstawowych. ️Wybory będą odbywały się w okręgach wyborczych - utworzone zostaną w szkołach ponadpodstawowych. Będzie ich w mieście 15. Wybory przeprowadzane będą na terenie szkoły.

Istotną zmianą jest także to, że kandydaci do Młodzieżowej Rady Miasta muszą być mieszkańcami Włocławka, a nie tylko uczniami włocławskich szkół.

Kto może głosować w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta we Włocławku?

W Młodzieżowej Radzie Miasta we Włocławku zasiadać będzie 24 członków. Głosować na kandydatów startujących do Młodzieżowej rady Miasta również mogą jedynie ci uczniowie, którzy we Włocławku mieszkają.