Wybory do Parlamentu Europejskiego. Lokale wyborcze we Włocławku

Wybory do PE 2024. Lista lokali wyborczych we Włocławku

PKW podała listę lokali wyborczych we Włocławku. Chcesz dowiedzieć się, gdzie możesz zagłosować? Poniżej szczegółowe informacje. Zobacz, gdzie możesz oddać swój głos w Eurowyborach.

Jaki jest podział na okręgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych, które swym obszarem obejmują całe województwa. Niektóre z nich są jednak połączone we wspólne okręgi. Należą do nich: podlaskie i warmińsko-mazurskie, małopolskie i świętokrzyskie, dolnośląskie i opolskie, lubuskie i zachodniopomorskie. Wyjątkiem jest województwo mazowieckie, które zostało podzielone na dwa odrębne okręgi. Większość państw nie stosuje podziału na wewnętrzne okręgi wyborcze, taki system jest obecny jedynie w Polsce, Belgii, Irlandii i Włoszech.

Lista lokali wyborczych we Włocławku

Przedstawiamy spis lokali wyborczych we Włocławku. Znajdź ulicę i numer budynku, przy którym mieszkasz, a dowiesz się, w którym lokalu wyborczym możesz oddać swój głos.

adres: Łęgska 28, 87-800 Włocławek

numer komisji: 8 Stanisława Bechiego

Janiny Lech

Łęgska od nr 1 do nr 37

Ogniowa

Stodólna

Targowa

Towarowa

Związków Zawodowych

adres: Toruńska 87, 87-800 Włocławek

numer komisji: 61 Flisacka

Korabnicka

Mechaników

Rózinowska

Toruńska od nr 84 do nr 93B

Żwirowa

Collegium Maius Kujawskiej Szkoły Wyższej

adres: Stefana Okrzei 94, 87-800 Włocławek

numer komisji: 51 Ceglana

Fabryczna

Stefana Okrzei od nr 82 do końca

Piwna

Plac Solidarności

Prymasa Stefana Wyszyńskiego od nr 9 do końca

Rzeczna

Solna

Szpitalna

Tadeusza Gawrysiaka

Wąska

Wieniecka od nr 1 do nr 26

Zdrojowa

Galeria Sztuki Współczesnej

adres: Miedziana 2/4, 87-800 Włocławek

numer komisji: 5 Plac Wolności

Przechodnia

Przedmiejska

Rzemieślnicza

Srebrna

Szczęśliwa

Zduńska

Zielony Rynek

Złota

Galeria Sztuki Współczesnej

adres: Miedziana 2/4, 87-800 Włocławek

numer komisji: 6 Jerzego Bojańczyka

Królewiecka od nr 18 do końca

Miedziana

I Liceum Ogólnokształcące

adres: Adama Mickiewicza 6, 87-800 Włocławek

numer komisji: 1 Ludwika Bauera

Biskupia

Jana Kilińskiego

Lunewil

Łazienna

Adama Mickiewicza

Stefana Okrzei od nr 76 do nr 81

Orla

pl. Biskupa Michała Kozala

Juliusza Słowackiego

Wojska Polskiego

Miejska Biblioteka Publiczna

adres: Warszawska 11/13, 87-800 Włocławek

numer komisji: 7 Tadeusza Kościuszki

Stefana Okrzei od nr 58 do nr 75

Polskiej Organizacji Wojskowej

Kazimierza Pułaskiego

Mikołaja Reja

Warszawska

Przedszkole Publiczne Nr 25

adres: Rajska 1, 87-800 Włocławek

numer komisji: 55 Bajeczna

Przyjemna

Rajska

Urocza

Przedszkole Publiczne Nr 30

adres: Kaliska 85, 87-800 Włocławek

numer komisji: 36 Aleja Królowej Jadwigi

Władysława Broniewskiego

Falbanka

Filtrowa

Studzienna

Źródlana

Przedszkole Publiczne Nr 32

adres: Kaliska 108, 87-800 Włocławek

numer komisji: 37 Kaliska od nr 41 do nr 76

Kruszyńska od nr 1 – strona nieparzysta do końca oraz od nr 26 – strona parzysta do końca

Smólska

Wodociągowa

Przedszkole Publiczne Nr 36

adres: Stanisława Wyspiańskiego 3, 87-800 Włocławek

numer komisji: 43 Pawła Bojakowskiego

Borowska

Działkowa

Jasna

Jastrzębia

Jowiszowa

Zygmunta Krasińskiego

Krucza

Księżycowa

Marsa

Merkurego

Mylna

Neptuna

Robotnicza

Saturna

Słowicza

Szczygla

Wenus

Wilcza

Żurska

Przychodnia Nr 5 Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej

adres: Żytnia 55, 87-800 Włocławek

numer komisji: 20 Łanowa od nr 9 do końca

Polna

Stadion Miejski OSiR

adres: Leśna 53a, 87-800 Włocławek

numer komisji: 16 Barska od nr 29 do końca

Bracka

Kombatantów

Leśna od nr 21 do końca

Piaski

Ptasia

Saperska

Sportowa

Weselna

Szkoła Podstawowa Nr 10

adres: Starodębska 21, 87-800 Włocławek

numer komisji: 26 Cicha

Adolfa Dygasińskiego

ks. Ignacego Jana Skorupki

Stefana Okrzei od nr 33 do nr 57

Piastowska

Plac 11 Listopada

Spółdzielcza

Starodębska

Szkoła Podstawowa Nr 12

adres: Wiejska 29, 87-800 Włocławek

numer komisji: 33 Guzowska

Kapitulna od nr 55 do końca, z wyłączeniem nr 95

Planty

Szkoła Podstawowa Nr 12

adres: Wiejska 29, 87-800 Włocławek

numer komisji: 34 Boczna

dr Zdany Brandt

gen. Jana Henryka Dąbrowskiego

Lotnicza

Łubna

Jana Nagórskiego

Płowiecka

Słoneczna

Wspólna

Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury

Szkoła Podstawowa Nr 12

adres: Wiejska 29, 87-800 Włocławek

numer komisji: 35 Dziewińska

Szkoła Podstawowa Nr 14

adres: Bukowa 9, 87-800 Włocławek

numer komisji: 12 Leszczynowa

Okrężna od nr 18 do końca

Olszowa

Orzechowa

Sadowa

Topolowa

Romualda Traugutta

Wierzbowa

Szkoła Podstawowa Nr 14

adres: Bukowa 9, 87-800 Włocławek

numer komisji: 13 Brzozowa

Bukowa od nr 1 do nr 27

Plac Kolanowszczyzna

Szkoła Podstawowa Nr 18

adres: Hutnicza 5/7, 87-800 Włocławek

numer komisji: 59 Hutnicza od nr 1 do nr 20

Toruńska od nr 55 do nr 83

Szkoła Podstawowa Nr 18

adres: Hutnicza 5/7, 87-800 Włocławek

numer komisji: 60 Toruńska od nr 1 do nr 53c

Szkoła Podstawowa Nr 2

adres: Żytnia 47, 87-800 Włocławek

numer komisji: 17 14 Pułku Piechoty

Chabrowa

Makowa

Ostrowska od nr 1 do nr 8

Zielna od nr 41 do końca

Szkoła Podstawowa Nr 2

adres: Żytnia 47, 87-800 Włocławek

numer komisji: 18 Kręta

Żytnia od nr 1 do nr 60

Szkoła Podstawowa Nr 2

adres: Żytnia 47, 87-800 Włocławek

numer komisji: 19 Barska od nr 1 do nr 28

Żytnia od nr 61 do końca

Szkoła Podstawowa Nr 22

adres: Promienna 15, 87-800 Włocławek

numer komisji: 56 Grunwaldzka

Hoża

Radosna

Szkoła Podstawowa Nr 22

adres: Promienna 15, 87-800 Włocławek

numer komisji: 57 Pogodna

Szkoła Podstawowa Nr 22

adres: Promienna 15, 87-800 Włocławek

numer komisji: 58 Chocimska

Promienna

Sielska

Szkoła Podstawowa Nr 23

adres: Stanisława Wyspiańskiego 3, 87-800 Włocławek

numer komisji: 41 Fiołkowa

Frezjowa

Kapitulna nr 95

Lawendowa

Stanisława Moniuszki

Rumiankowa

Szałwiowa

Tulipanowa

Henryka Wieniawskiego

Stanisława Wyspiańskiego

Szkoła Podstawowa Nr 23

adres: Stanisława Wyspiańskiego 3, 87-800 Włocławek

numer komisji: 42 Bagienna

Marii Dąbrowskiej

Gajowa

Cypriana Kamila Norwida

Marii Curie-Skłodowskiej

Stawowa

Szuwarowa

Trzcinowa

Wodna

Żurawia

Szkoła Podstawowa Nr 3

adres: Cyganka 6/10, 87-800 Włocławek

numer komisji: 2 Bednarska

Brzeska

Cyganka od nr 16 do końca

Gdańska

Maślana

Matebudy

Plac Mikołaja Kopernika

Prymasa Stanisława Karnkowskiego

Prymasa Stefana Wyszyńskiego od nr 1 do nr 8

Tumska

Wiślana

Zamcza

Szkoła Podstawowa Nr 3

adres: Cyganka 6/10, 87-800 Włocławek

numer komisji: 3 Browarna

Bulwary Marszałka Józefa Piłsudskiego

Cyganka od nr 1 do nr 15

Kowalska

Królewiecka od nr 1 do nr 17

Łęgska od nr 38 do końca

Rybacka

Stary Rynek

Szpichlerna

św. Jana

Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi

adres: Wieniecka 46, 87-800 Włocławek

numer komisji: 52 Chemików

Energetyków

Wieniecka od nr 27 do nr 38

Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi

adres: Wieniecka 46, 87-800 Włocławek

numer komisji: 53 Budowlanych

Wieniecka od nr 39 do końca

Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi

adres: Wieniecka 46, 87-800 Włocławek

numer komisji: 54 Gołębia

Hutnicza od nr 21 do końca

Lisek

Obwodowa

Rolna

Ruda

Rysia

Wesoła

Wysoka od nr 10 do końca

Szkoła Podstawowa Nr 7

adres: Włodzimierza Gniazdowskiego 7, 87-800 Włocławek

numer komisji: 30 Długa

Włodzimierza Gniazdowskiego

Kapitulna od nr 1 do nr 54f

Szkoła Podstawowa Nr 7

adres: Włodzimierza Gniazdowskiego 7, 87-800 Włocławek

numer komisji: 31 Chłodna

Kolska

Miła

Niecała

Prosta

Pusta

Sienna

Słodowska

Śliska

Węglowa

Wysoka od nr 1 do nr 9

Zimna

Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości

adres: Toruńska 148, 87-800 Włocławek

numer komisji: 63 Inowrocławska

Junacka

Kawka

Kolejowa

Koszykowa

Krzywa Góra

Leopoldowska

Mikanowska

Ogrodowa

Pochyła

Podmiejska

Pszenna

Siewna

Skromna

Szara

Tartaczna

Toruńska od nr 123 do końca

Twarda

Wiklinowa

Wydmowa

Wylotowa

Zagrodowa

Zakole

Zakręt

Zalesie

Zatorze

Zbożowa

Żyzna

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

adres: Żabia 12a, 87-800 Włocławek

numer komisji: 4 3 Maja

Piekarska

Zapiecek

Żabia

Zakład Aktywności Zawodowej

adres: Łęgska 20, 87-800 Włocławek

numer komisji: 64 Celulozowa

Składowa

Zakład Aktywności Zawodowej

adres: Łęgska 20, 87-800 Włocławek

numer komisji: 9 Chmielna od nr 1 do nr 20

Jesionowa

Jana Kasprowicza

Młynarska

Okrężna od nr 1 do nr 17

Ignacego Jana Paderewskiego

Plac Stanisława Staszica

Polskiego Czerwonego Krzyża

Władysława Stanisława Reymonta

Strugaczy

Św. Antoniego od nr 1 do nr 28

Zespół Placówek Nr 1 (Bursa Szkolna Nr 2)

adres: Mechaników 1, 87-800 Włocławek

numer komisji: 62 Toruńska od nr 94 do nr 122A

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

adres: Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 9, 87-800 Włocławek

numer komisji: 38 Kazimierza Łady

Jana Matejki

Władysława Nowcy

Stanisława Popiela

Bolesława Prusa

Henryka Sienkiewicza

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

adres: Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 9, 87-800 Włocławek

numer komisji: 39 Adama Asnyka

Błotna

Jelonkowa

Jana Kochanowskiego

Marii Konopnickiej

Janusza Korczaka

Kryniczna

Lisia

mjr. Henryka Hubala-Dobrzańskiego

mjr. Henryka Sucharskiego

Stanisława Noakowskiego

Elizy Orzeszkowej

Prezydenta Witolda Mystkowskiego

Prezydenta Stefana Starzyńskiego

Sitowska

Jerzego Szajnowicza-Iwanowa

Zacisze

Zgodna

Ziębia

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1

adres: Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 9, 87-800 Włocławek

numer komisji: 40 Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

Kaliska od nr 77 do nr 90

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2

adres: Szkolna 13, 87-800 Włocławek

numer komisji: 47 Aleja Jana Pawła II

Bartnicka

Baśniowa

Brzezinowa

Cienista

Cisowa

Daleka

Deszczowa

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2

adres: Szkolna 13, 87-800 Włocławek

numer komisji: 48 Bluszczowa

Bobrowa

Bociania

Botaniczna

Dębowa

Dobra

Drzewna

Dzika

Harcerska

Iglasta

Jaskółcza

Jaworowa

Kolibrowa

Komarowa

Koralowa

Kościelna

Krecia

Łabędzia

Łubinowa

Metalowa

Nowa

Pawia

Piękna

Skrajna

Skryta

Smocza

Szewska

Tęczowa

Ustronna

Wilgi

Zaułek

Zbieżna

Zielona

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2

adres: Szkolna 13, 87-800 Włocławek

numer komisji: 49 Kukułcza

Laskowa

Letniskowa

Lipowa

Liściasta

Łosia

Łowiecka

Michelińska

Miodowa

Modra

Modrzewiowa

Osiedlowa

Paprocia

Parafialna

Parkowa

Pocztowa

Polanka

Pszczela

Sarnia

Sępia

Sobolowa

Sokola

Sosnowa

Sowia

Strzelecka

Szkolna

Szyszkowa

Świetlana

Trawiasta

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2

adres: Szkolna 13, 87-800 Włocławek

numer komisji: 50 Dolna

Irysowa

Jesienna

Kaletnicza

Letnia

Mielęcińska

Szpalerowa

Wczasowa

Wiązowa

Wiewiórcza

Wiśniowa

Zachodnia

Zagajnikowa

Zajęcza

Zimowa

Ziołowa

Żbikowa

Żywiczna

Zespół Szkół Ekonomicznych

adres: Bukowa 38/40, 87-800 Włocławek

numer komisji: 10 Chmielna od nr 21 do końca

Jagiellońska

Jodłowa

Józefa Ignacego Kraszewskiego

Św. Antoniego od nr 29 do końca

Zespół Szkół Ekonomicznych

adres: Bukowa 38/40, 87-800 Włocławek

numer komisji: 11 Aleja Chopina

Bukowa od nr 28 do końca

Wronia

Zespół Szkół Muzycznych

adres: Wiejska 29, 87-800 Włocławek

numer komisji: 28 Dojazdowa

Kaliska od nr 1 do nr 40a

Kaszubska

Kujawska

Mazowiecka

Plac Przyjaciół Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Warmińska

Zespół Szkół Muzycznych

adres: Wiejska 29, 87-800 Włocławek

numer komisji: 29 Zdzisława Arentowicza

Goplana

Kruszyńska od nr 2 do nr 24 – strona parzysta

Łanieszczyzna

Stanisława Skarżyńskiego

Smolna

Stefana Żeromskiego

Zespół Szkół Muzycznych

adres: Wiejska 29, 87-800 Włocławek

numer komisji: 32 Brdowska

Józefa Matrasia

Wiejska

Zespół Szkół Nr 11

adres: Papieżka 89, 87-800 Włocławek

numer komisji: 14 Duninowska

Graniczna

Grondy

Jazowska

Kamienna

Kotlarska

Krajobrazowa

Krzemowa

Leśnictwo Rybnica

Leśniczówka Dąbrówka

Modzerowska

Myśliwska

Nad Kanałem

Nad Strugą

Okopowa

Osada Rybnica

Papieżka

Płocka od nr 1 do nr 110

Przemysłowa

Radyszyńska

Rozdroże

Rybnicka

Skalna

Spokojna

Leonida Teligi

Wapienna

Wschodnia

Stanisława Zagajewskiego

Zielna od nr 1 do nr 40

Zespół Szkół Nr 11

adres: Papieżka 89, 87-800 Włocławek

numer komisji: 15 Aleja ks. Jerzego Popiełuszki

Płocka od nr 111 do końca

Zespół Szkół Nr 3

adres: Nowomiejska 21, 87-800 Włocławek

numer komisji: 27 Ciasna

Cmentarna

Kazimierza Górskiego

Jedwabna

Komunalna

Krótka

Nowomiejska

Stefana Okrzei od nr 1 do nr 32

Ostrowy Leśne

Plac Powstania Styczniowego

Południowa

Rakutowska

Wincentego Witosa

Wolność

Zespół Szkół Nr 4

adres: Kaliska 108, 87-800 Włocławek

numer komisji: 44 Aleksandra Fredry od nr 1 do nr 2

Izabeli Zbiegniewskiej

Zespół Szkół Nr 4

adres: Kaliska 108, 87-800 Włocławek

numer komisji: 45 Aleksandra Fredry od nr 3 do nr 7

Kaliska od nr 91 do końca

Zespół Szkół Nr 4

adres: Kaliska 108, 87-800 Włocławek

numer komisji: 46 Aleksandra Fredry od nr 8 do końca

Zespół Szkół Nr 8

adres: Willowa 8, 87-800 Włocławek

numer komisji: 24 3 Warszawskiego Pułku Pontonowego

Akacjowa

Azaliowa

Bławatkowa

Bobrownicka

Borówkowa

Brzoskwiniowa

Bursztynowa

Figowa

Głogowa

Gościnna

Grabowa

Grzybowa

Herbaciana

Jagodowa

Jałowcowa

Jarzębinowa

Jaśminowa

Jemiołowa

Jeżynowa

Kalinowa

Kasztanowa

Klonowa

Konwaliowa

Krokusowa

Kulińska

Kwiatowa

Liliowa

Malinowa

Malwowa

Morelowa

Nizinna

Plażowa

Poziomkowa

Różana

Ruciana

Sasankowa

Spacerowa

Stokrotkowa

Storczykowa

Świerkowa

Tarninowa

Widok

Willowa

Wiosenna

Witoszyńska

Wrzosowa

Zarzeczewo

Zarzeczewska

Zawilcowa

Zjazdowa

Zespół Szkół Nr 8

adres: Willowa 8, 87-800 Włocławek

numer komisji: 25 Brzegowa

Chełmicka

Cysterska

Dobrzyńska

Górna

Górzysta

Grodzka

Lipnowska

Łąkowa

Mostowa

Na Skarpie

Nad Zalewem

Obrońców Wisły 1920 r.

Podgórna

Podlesie

Podmokła

Przesmyk

Staromłyńska

Stroma

Suszycka

Uskok

Zespół Szkół Samochodowych

adres: Leśna 1A, 87-800 Włocławek

numer komisji: 21 Aleja Kazimierza Wielkiego

Armii Krajowej

Leśna od nr 1 do nr 20

Łanowa nr 8

Wojskowa

Żelazne Wody

Żołnierska

Zespół Szkół Samochodowych

adres: Leśna 1A, 87-800 Włocławek

numer komisji: 22 Ostrowska od nr 9 do końca

Zespół Szkół Samochodowych

adres: Leśna 1A, 87-800 Włocławek

numer komisji: 23 Łanowa od nr 1 do nr 7

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW. Weź udział w wyborach. Twój głos ma znaczenie!

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Ile trzeba mieć lat, by móc wziąć udział w wyborach?

Wiek wymagany do uzyskania prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego może się różnić w zależności od kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Ogólnie jednak, większość państw, w tym Polska, stosuje zasadę, że obywatele muszą osiągnąć pełnoletność, czyli mają ukończone 18 lat, aby móc uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 2024 roku po raz pierwszy udział w wyborach do Europarlamentu wezmą 16 i 17 – latkowie z Belgii.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania Wniosek o zmianę miejsca głosowania

W przypadku, gdy wyborca planuje jednorazowo zagłosować poza miejscem zameldowania lub miejscem zamieszkania, w którym jest zarejestrowany bądź jest nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania, powinien złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. We wniosku należy zawrzeć takie informacje, jak: imię, nazwisko, PESEL, obywatelstwo, adres pobytu w dniu wyborów. Wniosek można złożyć w formie papierowej w urzędzie gminy właściwym dla wybranego stałego obwodu głosowania, na terenie którego wyborca będzie przebywać w dniu głosowania lub elektronicznej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Osoba, która planuje zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może zgłosić się do dowolnie wybranego urzędu gminy i złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Może to zrobić na 44 dni przed, ale nie później niż 3 dni przed terminem wyborów, osobiście lub w formie papierowej. Zaświadczenie odbierze również osobiście lub przez osobę upoważnioną. Z takim zaświadczeniem może głosować w dowolnie wybranym obwodzie głosowania w kraju i za granicą, a także na polskim statku morskim.

Obywatele UE, którzy chcą głosować w Polsce

Obywatele państw Unii Europejskiej, którzy nie są obywatelami Polski muszą być wpisani do rejestru wyborców na terenie gminy, w której mieszkają. W tym celu w odpowiednim urzędzie należy złożyć wniosek w formie pisemnej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Co trzeba zrobić, by móc głosować za granicą

Aby wziąć udział w wyborach podczas pobytu za granicą należy złożyć wniosek do konsula o dopisanie do spisu wyborców na terenie obwodu głosowania. Można to zrobić osobiście lub pocztą w formie papierowej, a także przez Internet. Do wypełnienia wniosku będą potrzebne takie dane, jak: imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia, PESEL, adres pobytu za granicą, numer polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce i data wydania, dane kontaktowe. Wniosek należy złożyć nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Jakie dokumenty wziąć ze sobą na głosowanie?

Aby otrzymać kartę do głosowania należy okazać członkowi komisji ważny dowód osobisty lub paszport. Jest to niezbędne do potwierdzenia tożsamości i zapewnienia legalności i uczciwości procesu wyborczego. Wymóg okazania dokumentu pomaga zapobiec oszustwom wyborczym, takim jak głosowanie w imieniu innej osoby lub głosowanie wielokrotne.

Jakie wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego przysługuje osobom niepełnosprawnym?

Osobom niepełnosprawnym przysługuje różnorodne wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, które ma na celu zapewnienie im równego dostępu do procesu wyborczego. Oto kilka przykładów wsparcia:

Osoba, która planuje zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może zgłosić się do dowolnie wybranego urzędu gminy i złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Może to zrobić na 44 dni przed, ale nie później niż 3 dni przed terminem wyborów, osobiście lub w formie papierowej. Zaświadczenie odbierze również osobiście lub przez osobę upoważnioną. Z takim zaświadczeniem może głosować w dowolnie wybranym obwodzie głosowania w kraju i za granicą, a także na polskim statku morskim. Obywatele państw Unii Europejskiej, którzy nie są obywatelami Polski muszą być wpisani do rejestru wyborców na terenie gminy, w której mieszkają. W tym celu w odpowiednim urzędzie należy złożyć wniosek w formie pisemnej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów. Aby wziąć udział w wyborach podczas pobytu za granicą należy złożyć wniosek do konsula o dopisanie do spisu wyborców na terenie obwodu głosowania. Można to zrobić osobiście lub pocztą w formie papierowej, a także przez Internet. Do wypełnienia wniosku będą potrzebne takie dane, jak: imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia, PESEL, adres pobytu za granicą, numer polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce i data wydania, dane kontaktowe. Wniosek należy złożyć nie później niż 3 dni przed terminem wyborów. Aby otrzymać kartę do głosowania należy okazać członkowi komisji ważny dowód osobisty lub paszport. Jest to niezbędne do potwierdzenia tożsamości i zapewnienia legalności i uczciwości procesu wyborczego. Wymóg okazania dokumentu pomaga zapobiec oszustwom wyborczym, takim jak głosowanie w imieniu innej osoby lub głosowanie wielokrotne. Osobom niepełnosprawnym przysługuje różnorodne wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, które ma na celu zapewnienie im równego dostępu do procesu wyborczego. Oto kilka przykładów wsparcia: dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych lokali wyborczych, zapewniając np. dostępność dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez rampy czy windy

dodatkowo dwie formy głosowania: głosowanie korespondencyjne oraz głosowanie przez pełnomocnika

prawo do pełnej informacji w swojej gminie o lokalizacji lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

informacje dotyczące wyborów w formie dostępnej dla osób niepełnosprawnych, np. w formie pisemnej, dźwiękowej lub w formie łatwej do czytania

głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a

Jak oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Aby oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego należy udać się 9 czerwca do odpowiedniego miejscu zamieszkania lokalu wyborczego w godzinach od 7.00 do 21.00 z ważnym dowodem osobistym lub paszportem. Po okazaniu dokumentu tożsamości członek komisji wyborczej wyda kartę do głosowania, na której musi znajdować się pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej. Wyborca powinien odnaleźć na niej listę, na której znajduje się nazwisko wybranego kandydata. Następnie w kratce obok nazwiska należy postawić znak „X”. Linie muszą się przecinać, w przeciwnym razie głos zostanie uznany za nieważny. Jeśli „X” pojawi się przy więcej niż jednym nazwisku, głos także będzie nieważny. Kartę należy wrzucić do urny.

Parlament Europejski - czym jest?

Parlament Europejski to jedna z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Jest to zgromadzenie ustawodawcze. Co pięć lat w krajach UE organizowane są wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.

Jaki jest obowiązujący próg wyborczy do Parlamentu Europejskiego?

W podziale mandatów do Parlamentu Europejskiego będą brały udział komitety wyborcze, które w skali kraju przekroczyły 5%.

