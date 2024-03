Wybory samorządowe 2024 - gdzie można głosować w gm. Kowal? Lista lokali wyborczych

Wybory 2024. Co zrobić, aby oddać ważny głos? Czym jest samorząd terytorialny i jakie ma zadania? Sprawdź nasz poradnik wyborcy

Gdzie odbywa się głosowanie? Co zabrać ze sobą na wybory? Jak oddać ważny głos? Jakie zadania mają radni? Czy przysługuje im immunitet? Czym zajmuje się samorząd terytorialny? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w naszym poradniku wyborczym.

Ile kadencji urzęduje wójt, burmistrz i prezydent miasta?

W 2018 r. wprowadzono nowelizację do Kodeksu Wyborczego, która wydłużyła kadencję wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także radnych z 4 do 5 lat. Skutkiem tego działania było wydłużenie obecnej kadencji, ponieważ wybory miały odbyć się w 2023 r., ale przełożono je na rok 2024, by wybory parlamentarne i samorządowe nie odbywały się w tym samych czasie. Od teraz wybory będą odbywać się co 5 lat.

Nowelizacja wprowadziła również zmiany w zakresie ograniczenia w liczbie kadencji. Wcześniej nie było żadnego limitu. Obecnie zostało to ograniczone do dwóch kadencji.