Wybory Samorządowe 2024. Wyniki wyborów we Włocławku i powiecie włocławskim. Relacja na żywo

Wiek 59 lat

Wykształcenie:

Absolwentka Liceum Ekonomicznego we Włocławku (1984), następnie podjęła naukę w Studium Ekonomicznym w Toruniu. W latach 1992-1997 kontynuowała naukę na UMK w Toruniu na kierunku pedagogika (tytuł magistra pedagogiki). Pracę doktorską obroniła na Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w 2004 roku. Ukończyłam też kilka form studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzania Oświatą-menadżer oświaty, Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, Administracji publicznej oraz studia podyplomowe z psychologii w zakresie pomocy psychologicznej człowiekowi w trudnościach życiowych od urodzenia do zgonu, studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika).

Ukończyła też studia podyplomowe z Executive Master of Business Administration. Posiada specjalizację z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej. Ukończyła kursy kwalifikacyjne w zakresie Organizacji i Zarządzania Oświatą oraz z przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli czynnych zawodowo. Poza tym ukończyła liczne formy doskonalenia zawodowego - kursy, szkolenia, warsztaty, sympozja w zakresie dydaktyki i metodyki przedmiotowej, rozwiązywania problemów wychowawczych, zapobiegania agresji, prawidłowej komunikacji interpersonalnej. Ukończyłam też kurs z zakresu pracy z uczniem trudnym i metody pracy z uczniem z ADHD oraz szkolenie z zakresu Terapii ręki - wspomaganie rozwoju dziecka i jak zapobiegać samobójstwom. Ciągle zdobywa nowe kwalifikacje i stara się doskonalić swój warsztat pracy.

Jest autorką i współautorką 11 publikacji zwartych z zakresu pedagogiki oraz historii myśli pedagogicznej oraz 53 artykułów publikowanych w czasopismach naukowych również z zakresu pedagogiki, historii myśli pedagogicznej i rewitalizacji, w tym szeroko rozumianej rewitalizacji społecznej.

Praca (kariera zawodowa)

Pracę zawodową rozpoczęła zaraz po ukończeniu szkoły średniej. W Domu Małego Dziecka we Włocławku pracowała jako opiekun-wychowawca, następnie rozpoczęła pracę w Warsztatach Terapii Zajęciowej we Włocławku prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - na stanowisku instruktora terapii zajęciowej. W tym też czasie rozpoczęła pracę jako nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku na stanowisku adiunkta na kierunku pedagogika. Pracowała również jako nauczyciel w Zespole Szkół Budowlanych we Włocławku.

Na stanowisku adiunkta pracowała w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie i Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdańsku. Pracowała również jako wychowawca internatu w Zespole Szkół Katolickich im. J. Długosza we Włocławku. Jako nauczyciel akademicki - od 2008 roku do dnia dzisiejszego - pracuje w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, obecnie na stanowisku profesora. Jest dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Wąpielsku.

W toku swojej pracy zawodowej pełniła wiele funkcji, przez ponad 6 lat pracowała jako Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek. Pełniła ponadto funkcję Pełnomocnika Prezydenta miasta Włocławek ds. Rewitalizacji. Sprawowała też funkcję Prorektora ds. nauczania i studentów w PWSZ we Włocławku - obecnie Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku oraz Prorektora ds. kształcenia w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdańsku oraz w

Bałtyckiej Wyższej Szkle Humanistycznej w Koszalinie. Pełniła funkcję Dziekana Wydziału Zdrowia Publicznego, a następnie Prodziekana Wydziały Pedagogicznego i Nauk o Zdrowiu w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Byłam Prezesem Lokalnej Grupy Działania. Wykonywała i obecnie również pełni w PANS we Włocławku funkcję kierownika danej formy studiów podyplomowych. Pełniła również funkcję Dyrektora Instytutu Humanistycznego i Kierownika Zakładu Pedagogiki w PWSZ we Włocławku (obecnie PANS).

Rodzina

25 letnia córka Gabriela - inżynier zielarstwa i fitoterapii - absolwentka Politechniki Bydgoskiej. Dyplomowany naturopata. Studentka 5 roku medycyny na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Hobby/zainteresowania/sposób spędzania wolnego czasu: Jazda na rowerze, podróże, dobra książka

Miejsce zamieszania: Włocławek

Auto: Honda CVIC 5DR

