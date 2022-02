Wycieczki rowerowe do 69 km od Włocławka. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 5 - 6 marca?

Rowerem w okolicy Włocławka

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 69 km od Włocławka, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 05 marca we Włocławku ma być 5°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 06 marca we Włocławku ma być 5°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 1

Dystans: 4,42 km

Czas trwania wyprawy: 28 min.

Przewyższenia: 81 m

Suma podjazdów: 630 m

Suma zjazdów: 630 m

Zygonm poleca trasę rowerzystom z Włocławka

Ścieżka dydaktycznej ZDROJKI nr 5 oznaczona na przewodnikach kolorem żółtym. Trasa idealna na niedzielny popołudniowy spacer lub krótką jazdę rowerem.