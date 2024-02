Wygraj z rakiem - konferencja Sanepidu w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Zdjęcia

- Chcemy w tej konferencji docierać do grup docelowych, czyli osób starszych, żeby zachęcać ich do regularnych badań profilaktycznych, żeby nie bali się pójść do lekarza, który znajdzie chorobę - mówi Wojciech Koper, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy. - Chorobę trzeba wykryć szybciej, by móc ją skutecznie leczyć. Są już dostępne metody leczenia nowotworów, ale wykrytych na wczesnym etapie. W późnym etapie leczenie jest utrudnione, a czasem tylko leczenie paliatywne. Ludzie nie do końca zdają sobie sprawę, że może ich to dotknąć w każdym wieku, w każdym momencie życia. Dlatego uczymy różne grupy docelowe, bo wiemy, w którym wieku różne nowotwory występują.