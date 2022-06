Wyniki 24. kolejki A klasy - grupa Włocławek. Zdjęcia z meczu Lech Dobre - Piast Bądkowo

Jeżeli Start Stawki w czwartek (16.06, wszystkie mecze o 16) wygra w Bądkowie z Piastem zapewni sobie awans do 5 ligi. Kwestia drugiej barażowej pozycji rozstrzygnie się dopiero podczas ostatniej kolejki 19 czerwca (g. 16), kiedy to w Chełmicy dojdzie do meczu GKS Fabianki - Wiślanin Bobrowniki.

Orzeł/Ekoskład Służewo - Grot Kowalki 5:2

Skrwa Skrwilno - Start Stawki 1:4

GKS Fabianki - Unia Choceń 4:0 (2:0)

Bramki: Jakub Brandt, Daniil Velychko, Dawid Kaszuba, Emil Korpalski

Zjednoczeni Piotrków Kujawski - MGKS Lubraniec 4:1 (3:1)

Bramki: Filip Waśkiewicz (16), Daniel Kuligowski (22), Dawid Kardasz (41), Marcin Pieściński (55) - Krzysztof Kosiński (44)

Wicher Wielgie - Wiślanin Bobrowniki 1:5

Lech Dobre - Piast Bądkowo 5:2