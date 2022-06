Wyniki 25. kolejki A klasy - grupa Włocławek. Awans Startu Stawki, GKS Fabianki czy Wiślanin Bobrowniki w barażach? Online

Rozegrano spotkania 25. kolejki włocławskiej A klasy. Najważniejszy mecz tej rundy odbył się we wtorek w Bądkowie, gdzie Starta Stawki pokonał Piasta Bądkowo i zapewnił sobie awans do 5. ligi kujawsko-pomorskiej. Trwa walka o drugie premiowane barażem miejsce w tabeli. Jego kwestia rozstrzygnie się w niedzielę (g. 16:00) w Chełmicy, gdzie dojdzie do meczu GKS Fabianki - Wiślanin Bobrowniki