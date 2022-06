Wyniki 26. kolejki A klasy - grupa Włocławek. GKS Fabianki w barażach. Zdjęcia z meczu Lech Dobre - MGKS Lubraniec

W najważniejszym meczu kolejki (sędziowanym przez Patryka Gryckiewicza z Torunia mającym za sobą debiut na boiskach PKO Ekstraklasy) GKS Fabianki pewnie pokonał Wiślanina Bobrowniki i wywalczył drugie miejsce.

Wicemistrzostwo A -klasy to prawo gry w barażach o awans do 5. ligi. GKS zagra z drugą ekipą A klasy bydgoskiej grupy II Zootechnikiem Kołuda Wielka. Mecze 25-26 i 29 czerwca. Gospodarz spotkania w poniedziałek 20 czerwca (g. 17). W drugiej A-klasowej parze o awans do 5. ligi kujawsko-pomorskiej (grupa I) Naprzód Jabłonowo zagra z Wisłą Gruczno.

Aktualizacja:

Sobota 24 czerwca 2022

GKS - Zootechnik (g. 16)

Wisła - Naprzód (g. 17)

Środa 29 czerwca 2022

Zootechnik - GKS (17.30)

Naprzód - Wisła (18)