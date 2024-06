Tematyka ćwiczeń skupiała się na wypadku autobusu , co pozwoliło na praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu segregacji rannych , udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz cięcia samochodów wielkogabarytowych, w tym autobusu. Takie ćwiczenia są nieocenioną okazją do sprawdzenia w praktyce umiejętności i współpracy między różnymi jednostkami.

Zaangażowane jednostki OSP

Dzięki tak szerokiemu zaangażowaniu, manewry stały się doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i praktyk między druhami z różnych jednostek. Każda z uczestniczących drużyn mogła w pełni wykorzystać swoją wiedzę oraz sprzęt, co przyczyniło się do jeszcze większej efektywności przeprowadzonych działań ratunkowych.