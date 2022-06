Wypadek i 24 kolizje na włocławskich drogach. Podsumowanie przedłużonego weekendu [zdjęcia]

Długim weekendom z reguły towarzyszy zwiększony ruch na drogach, bowiem spora część z nas postanawia wykorzystać wolne dni na różnego rodzaju wyprawy. Podczas minionego wydłużonego weekendu do wycieczek poza dom zachęcała też słoneczna aura. Dlatego też już od środy 15 czerwca br. do niedzieli 19 czerwca włocławscy policjanci uczestniczyli we wzmożonych działaniach na drogach pn. „Bezpieczny weekend – „Boże Ciało”.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego policjanci kontrolowali prędkość, z jaką poruszali się kierujący, a także ich stan trzeźwości. Zwracali również uwagę na to czy piesi stosują się do przepisów tj. na prawidłowość poruszania się po drodze i używanie elementów odblaskowych, które są obowiązkowe po zmierzchu poza obszarem zabudowanym - informuje Tomasz Tomaszewski z KMP Włocławek.