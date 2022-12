Wypadek na autostradzie A1. Zderzenie renault i BMW [zdjęcia]

Wypadek miał miejsce 8 grudnia na 222 kilometrze autostrady A1 w kierunku Łodzi. Zderzyły się dwa samochody osobowe marki: Renault i BMW. Jak przekazał mł. bryg. Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP we Włocławku, kierującą Renault po badaniach przewieziono do Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku. Kierowca BWM nie odniósł poważniejszych obrażeń.