Wypadek na DK 62 w gminie Włocławek. Audi uderzyło w drzewo. Jedna osoba w szpitalu GM

W sobotę, 23 marca 2024 roku, wczesnym rankiem, na drodze krajowej nr 62 w miejscowości Dobiegniewo doszło do groźnego wypadku. Samochód marki Audi, po niekontrolowanym zderzeniu z drzewem, został następnie uderzony w tył przez nadjeżdżającego opla. W wyniku zdarzenia, kierowca audi musiał zostać natychmiast przetransportowany do szpitala. Zdarzenie to spowodowało całkowite zablokowanie ruchu na tej części DK62. Szczegóły.