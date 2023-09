Wypadek na Kaliskiej we Włocławku - potrącenie pieszej. Policja szuka świadków zdarzenia GM/KMP Włocławek

Komunikat KMP we Włocławku dotyczący wypadku drogowego przy ulicy Kaliskiej we Włocławku. Mundurowi zwracają się z prośbą o kontakt świadków tego zdarzenia na osiedlu Południe we Włocławku.