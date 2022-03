Wypadek powiecie włocławskim. Kierowca volkswagena trafił do szpitala [zdjęcia]

Do groźnego zdarzenia drogowego doszło w poniedziałek 7 marca około godziny 9:20 w Pikutkowie (gmina Brześć Kujawski).

Na drodze dojazdowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej doszło do wypadku samochodu osobowego marki Volkswagen.

W wyniku zdarzenia drogowego, kierowca passata trafił do szpitala we Włocławku. Policjanci z "drogówki" we Włocławku wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.