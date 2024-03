Wypadek w centrum Włocławka. Zderzenie toyoty z volkswagenem. Zdjęcia

Do zderzenia dwóch samochodów marki Toyoty Aygo i Volkswagena Polo doszło po południu w czwartek na skrzyżowaniu ulic Stodólnej i Związków Zawodowych we Włocławku.

Zderzenie volkswagena z renault we Włocławku. 74-latek wymusił pierwszeństwo. Zdjęcia

Jak podaje brygadier Mariusz Bladoszewski , oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, jedna osoba poszkodowana zabrana przez zespół ratownictwa medycznego szpitala.

Szczegóły wypadku ustalają policjanci z KMP we Włocławku.

Zadaliśmy pytanie oficerowi prasowemu Komendy Miejskiej Policji we Włocławku na temat tego zdarzenia drogowego. Artykuł zostanie zaktualizowany po otrzymaniu oficjalnej odpowiedzi z policji.

W środę doszło także do zdarzeń drogowych we Włocławku. Po godzinie 15 (20 marca 2024) na ulicy Wysokiej we Włocławku miało miejsce zderzenie volkswagenów.