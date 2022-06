Do zdarzenia doszło we wtorek (28.06.20222) o godzinie 14:35 w Nowej Wsi (gm. Piotrków Kujawski). Jak ustalili policjanci, kierująca hyundaiem 60-latka, na prawidłowo oznakowanym skrzyżowaniu, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu. Doprowadziła do zderzenia z volvo.

Szczęśliwie żaden z uczestników zdarzenia nie odniósł poważnych obrażeń. Już wstępne ustalenia pokazały, że kierująca hyundaiem, naruszyła przepisy ruchu drogowego. W związku z powyższym mundurowi ukarali kobietę 1500 złotowym mandatem oraz punktami karnymi. Kierujący autami byli trzeźwi - informuje Marcin Krasucki, oficer prasowy KPP Radziejów.