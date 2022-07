Wypadek w Nowym Witoszynie. BMW ścięło drzewo, kierowca w szpitalu [zdjęcia] Wojciech Alabrudziński

Do groźnego wypadku doszło w czwartek na drodze Włocławek - Bobrowniki we wsi Witoszyn Nowy, gmina Fabianki. Na skutek wypadku poszkodowany kierowca odwieziony został do szpitala. Zobaczcie zdjęcia ze zdarzenia.