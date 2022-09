Do zdarzenia doszło w czwartek (29.09.20222) o godz. 19:20 w Osięcinach na skrzyżowaniu ulicy Kościuszki z Traugutta. 19-latek jadący peugeotem, nie udzielił pierwszeństwa przejazdu, prawidłowo jadącemu motocyklem 17-latkowi. Doszło do zderzenia pojazdów. Motocyklista został przewieziony na badania do szpitala.