Wypadek w powiecie radziejowskim. Opel wylądował na polu [zdjęcia]

Kierowcy pojazdów byli trzeźwi. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Jak stwierdzili policjanci ogniwa ruchu drogowego, do tego zdarzenia przyczynił się jazda zbyt blisko pojazdu poprzedzającego. To niestety częsty widok na drodze, który sprawia, że brakuje czasu na reakcję i dochodzi do zderzeń. Za spowodowanie tej kolizji 42-latek otrzymał mandat oraz punkty karne - informuje Marcin Krasucki, oficer prasowy KPP Radziejów