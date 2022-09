Wypadek w powiecie radziejowskim. Sprawca był pijany i miał sądowy zakaz kierowania pojazdami [zdjęcia]

Badanie stanu trzeźwości pokazało, że sprawca zdarzenia jest pijany. Alkomat wskazał około 0,8 promila. Dodatkowo mężczyzna złamał sądowy zakaz kierowania pojazdami. Prosto z drogi trafił do policyjnego aresztu. We wtorek po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty. Grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna i kolejny zakaz kierowania pojazdami - informuje Marcin Krasucki, oficer prasowy KPP Radziejów.