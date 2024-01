Wypadek w powiecie włocławskim. Kobieta trafiła do szpitala. Zdjęcia

Służby informację o wypadku w m. Rakutówek otrzymały w czwartek, 11 stycznia 2024 roku, około godziny 8:40.

W gminie Kowal doszło do zderzenia samochodów osobowych. Poszkodowana została kobieta (wieko około 31 lat). Po udzieleniu pomocy medycznej przez ZRM została przetransportowana na dalsze badania do szpitala - poinformował Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy Straży Pożarnej we Włocławku.