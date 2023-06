Wypadek we Włocławku. 76-latek uderzył w znak informujący o robotach drogowych i wpadł do wykopu. Zdjęcia

Do zdarzenia drogowego na ulicy Kruszyńskiej we Włocławku doszło w czwartek nad ranem.

- Policjanci wstępnie ustalili, że 76-latek jadąc nissanem ulicą Kruszyńską w kierunku centrum Włocławka uderzył w znak informujący o robotach drogowych. W wyniku czego wpadł pojazdem do wykopu. Kierowca został przewieziony do szpitala, gdzie okazało się, że odniósł obrażenia powyżej dni 7. W sprawie wypadku drogowego prowadzone jest postepowanie. Kierowca był trzeźwy - powiedział Tomasz Tomaszewski z KMP we Włocławku.