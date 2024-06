Wypadek we Włocławku. Potrącenie 13-letniej rowerzystki. Kierowca nissana ukarany mandatem OPRAC.: GM

Wypadek z udziałem 13-letniej rowerzystki we Włocławku. Incydent ten skłania do refleksji nad stanem bezpieczeństwa na drogach i koniecznością wzmożonej uwagi zarówno ze strony kierowców, jak i użytkowników innych środków transportu. Szczegóły wypadku na osiedlu Południe we Włocławku.