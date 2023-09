Wypadek we Włocławku. Potrącenie 42-letniej rowerzystki GM/KMP Włocławek

Wypadek w centrum Włocławka. Potrącenie rowerzystki na skrzyżowaniu Łęgska - Ogniowa we Włocławku. Kobieta trafiła do szpitala. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku zatrzymali 22-letniemu kierującemu fordem prawo jazdy. Szczegóły środowego wieczornego zdarzenia.