Z Portugalii do Włocławka dotarło 18 ton darów dla Ukraińców [zdjęcia, wideo] Wojciech Alabrudziński

W środę rano do Zespołu Szkół nr 3 we Włocławku podjechał TIR wyładowany darami dla przebywających we Włocławku uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. To efekt współpracy placówki z portugalskim miastem Loule. Zobaczcie zdjęcia.