Zaginęła 15-letnia Karolina Bartkowska. Policja z Włocławka prowadzi poszukiwania

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku zostali powiadomieni przez opiekuna prawnego o zaginięciu: Karoliny Bartkowskiej (lat 15), która 23.10.2023 roku w godzinach porannych wyszła z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Brzeziu (gm. Brześć Kujawski) i do chwili obecnej nie powróciła do miejsca zamieszkania. Opiekun prawny wyraził zgodę na publikację wizerunku nastolatki - informuje Komenda Miejska Policji we Włocławku.