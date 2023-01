Zakaz odwiedzin na wszystkich oddziałach szpitala we Włocławku

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną i obserwowanym wzrostem zakażeń wirusami grypy, SARS-CoV-2 i RSV, działając na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1876 z późn. zm.), od dnia 2 stycznia 2023 roku do 31 stycznia 2023 roku wprowadza się zakaz odwiedzin na wszystkich oddziałach - czytamy w oświadczeniu opublikowanym na stronie na Facebooku..

Szpital przypomina też o bezwzględnym nakazie noszenia maseczek na terenie szpitala i budynku administracji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku.

Najnowsze dane dotyczące osób zakażonych koronawirusem we Włocławku: 2.01.2023

W ostatniej dobie odnotowano jedno nowe zakażenie koronawirusem we Włocławku. W sumie od początku 2021 roku stwierdzono 12 238 przypadków zakażenia.

Z powodu COVID-19 w ciągu doby nikt nie zmarło. Od 1 stycznia 2021 we Włocławku zmarło 505 osób z powodu COVID-19.