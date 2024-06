Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 w "Samochodówce" we Włocławku. Zdjęcia, wideo

- Kończymy rok 2023/2024. Rok szkolny pełen wytężonej pracy oraz wielu nowości i niespodzianek. Młodzież "Samochodówki" jak zwykle aktywnie uczestniczyła w promowaniu szkoły w środowisku lokalnym. (...) Dzięki zaangażowaniu nauczycieli i uczniów naszej szkoły zostało podjętych szereg przedsięwzięć w celu doskonalenia pracy szkoły. Odnotowaliśmy kolejne sukcesy w konkursach i zawodach organizowanych na terenie szkoły oraz miasta. W tym roku włocławska "Samochodówka" obchodzi jubileusz 50-lecia funkcjonowania - mówił Ryszard Suwała, dyrektor ZSS we Włocławku. - Składam serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do tegorocznych sukcesów. Podejmowali trud różnorodnych działań i rozsławiali dobre imię Zespołu Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku.