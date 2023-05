Zarząd województwa kujawsko-pomorskiego z absolutorium za rok 2022. Opinie radnych - dwugłos Wojciecha Jaranowskiego i Stanisława Pawlaka

Gdyby nie było opieszałości w wykonaniu zadania, budowa szpitala we Włocławku zamiast 150 milionów złotych kosztować będzie 350 milionów. To wynik zaniedbań i tego, że tej inwestycji nie zrealizowano przed pandemią, przed wojną na Ukrainie. Teraz ceny robót i materiałów budowlanych drastycznie wzrosły. Wielokrotnie i ja, i inni radni okręgu dopingowaliśmy, by te inwestycje jak najszybciej dokończyć, ale plany były ciągle zmieniane. Podaję przykład Włocławka, bo ten temat jest mi najbliższy. Ale chodzi także o inwestycje drogowe czy kolejowe, a raczej ich brak – to wszystko się złożyło, że głosowaliśmy przeciw. Również wykonanie budżetu było niezadowalające.