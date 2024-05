Zawody towarzyskie w skokach przez przeszkody 2024 we Włocławku. Zdjęcia, wideo

Towarzyskie zawody w skokach przez przeszkody we Włocławku

W sobotę, 18 maja 2024 roku, w Jeździeckim Klubie Sportowo - Rekreacyjnym "Michelin" przy ulicy Lipowej 12 B we Włocławku zorganizowano zawody towarzyskie w skokach przez przeszkody.

W zawodach udział wzięli zawodnicy z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Warunkiem koniecznym, by móc wziąć udział w towarzyskich zawodach jeździeckich w skokach przez przeszkody było ukończenie ósmego roku życia i posiadanie odznaki "Jeżdżę konno".

Skoki przez przeszkody jest to olimpijska konkurencja jeździectwa

Skoki przez przeszkody jest to olimpijska konkurencja jeździectwa, jedna z siedmiu wspieranych przez Międzynarodową Federację Jeździecką (FEI), najpopularniejsza i najczęściej pokazywana w mediach. W tej konkurencji, koń i jeździec pokonują przeszkody ustawione na torze zwanym parkurem z jak najmniejszą liczbą błędów.

Historia skoków przez przeszkody wywodzi się XVIII wiecznej tradycji polowań na lisy

Skoki przez przeszkody wywodzą się z XVIII wiecznej tradycji polowań na lisy i współzawodnictwa pomiędzy ich uczestnikami. Pierwsze zawody w skokach przez przeszkody zorganizowano w 1864 roku w Dublinie (Max E. Amman – Buchers Gechichte des Pferdessport. Od 1900 roku (olimpiada w Paryżu), czyli już od drugiej olimpiady nowożytnej, jest to dyscyplina olimpijska. Pierwszy konkurs skoków w Polsce rozegrano w 1880 roku w Warszawie . Na początku XX wieku zaczęto stosować rodzaj dosiadu, umożliwiający koniowi skakanie w warunkach zbliżonych do naturalnych. Rewolucyjną w tamtych czasach pozycję skokową wprowadził kapitan Federico Caprilli.

Zawody w skokach przez przeszkody odbywają się na placu konkursowym (parcour) na którym w zależności od klasy i rodzaju konkursu ustawionych jest od 8 do 15 przeszkód. Istnieje wiele rodzajów przeszkód, a te najczęściej spotykane to: stacjonata, okser, triplebarre, mur, oraz rów z wodą. Celem zawodów jest sprawdzenie umiejętności, dokładności i wytrenowania konia skaczącego pod jeźdźcem. Trudność konkursów jest stopniowana według specjalnego systemu klas odnoszącego się do wieku koni i umiejętności par: jeździec-koń.