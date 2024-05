Zderzenie ciężarówek na DK nr 62 w powiecie radziejowskim. Zdjęcia

We wtorek, 14 maja 2024 roku, o godzinie 11:13 w miejscowości Skibin na drodze krajowej nr 62 doszło do kolizji dwóch ciężarówek.

Kierujący pojazdem marki MAN, 32-letni mężczyzna, nie zachował odpowiedniej odległości od poprzedzającego go pojazdu, co doprowadziło do uderzenia w naczepę skręcającej ciężarówki. Na szczęście, w wyniku tego zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Dodatkowo, obaj kierowcy byli trzeźwi w momencie zdarzenia, co jest ważnym elementem w ocenie całej sytuacji.