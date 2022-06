Zderzenie dwóch opli w powiecie radziejowskim. Dzieci trafiły do szpitala [zdjęcia]

Do groźnego zdarzenia drogowego doszło w środę 15 czerwca około godziny 17:30 w miejscowości Ułomie (gmina Dobre). Na skrzyżowaniu dróg powiatowych zderzyły się dwa samochody osobowe.

21-letni kierujący pojazdem marki Opel Astra nie udzielił pierwszeństwa przejazdu w wyniku czego doprowadził do zderzenia z pojazdem Opel Vectra. - poinformował Krzysztof Lizik z policji w Radziejowie.

Do szpitala we Włocławku została przewieziona 46-letnia pasażerka opla astry oraz do szpitala w Toruniu dzieci w wieku 1 rok i 3 lata.

Obrażenia wszystkich poszkodowanych nie były groźne i zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja drogowa. Sprawcy policjanci z Radziejowa zatrzymali prawo jazdy i skierowali sprawę do sądu.