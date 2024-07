Doszło tam do zderzenie samochodu osobowego z ciężarowym. Brak informacji o osobach poszkodowanych. Na miejscu działały dwa zastępy strażaków z JRG nr 1 we Włocławku. Podczas działań ruch na jezdni zablokowany - przekazał bryg. Mariusz Bladoszewski Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku.