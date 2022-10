Zderzenie trzech samochodów we Włocławku. BMW uderzyło w dwa inne auta. Kierowca był pijany [zdjęcia]

W niedzielę wieczorem przy katedrze we Włocławku doszło do zderzenia trzech samochód. Kierujący BMW uderzył w dwa inne auta (ford ford i audi). Kierowca został zatrzymany przez policjanta, który widział zdarzenie, ale był po godzinach pracy.

Potrącenie 11-letniego rowerzysty na osiedlu Kazimierza Wielkiego we Włocławku

Mundurowy zatrzymał się, by udzielić pomocy. Miał podejrzenie, że kierowca samochodu marki BMW jest nietrzeźwy. Przypilnował więc go do czasu przyjazdu kolegów. Jak udało się NaM ustalić kierowca BMW miał około 2 promile.

Dodajmy, iż jednej osobie udzielana była pomóc medyczna, ale nie wymagała ostatecznie transportu do szpitala

Policja kieruje ruchem na Wyszyńskiego.

Wkrótce więcej informacji na temat tego drogowego zdarzenia.