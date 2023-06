Zdjęcia z meczu Kujawiak Lumac Kowal - Noteć Gębice. 29. kolejka 5. ligi kujawsko-pomorskiej

W świąteczny czwartek 8 czerwca 2023 roku o godzinie 13:00, Kujawiak Lumac Kowal po raz ostatni w rundzie rewanżowej 5. ligi kujawsko-pomorskiej zagrał przed własną publicznością na stadionie im. Kazimierza Górskiego przy ul. Dobiegniewskiej 16. Przeciwnikiem kowalan była ósma w tabeli Noteć Gębice. Fotorelacja.

Podopieczni Rafała Jankowskiego cały czas liczą się w walce o awans do 4. ligi kujawsko-pomorskiej, ale tylko wygrana dawała im przedłużenie nadziei. Jak wiadomo, cel został osiągnięty. W rundzie jesiennej na wyjeździe Kujawiak zremisował 1:1. Przed meczem trener Rafał Jankowski zapewniał, że drużyna będzie walczyła o komplet punktów od pierwszego do ostatniego gwizdka sędziego. Był to mecz pożegnalny dla kowalskich kibiców w kończącym się sezonie 2022/23. Warunki do gry był trudne ze względu na upał, blisko 30 stopni w cieniu dawało się piłkarzom obu drużyn. Sędzię głównym spotkania był Piotr Ciesielski, a asystowali mu: Bartłomiej Wiśniewski i Rafał Jankowski z Kolegium Sędziowskiego we Włocławku. Sędzia na odprawie z kierownikami drużyn ustalił, że wprowadzi po jednej przerwie technicznej w każdej połowie na uzupełnienie płynów.

Od pierwszego gwizdka obie drużyna skoncentrowały się na obronie dostępu do własnej bramki, ale pierwszą okazje wypracowali sobie gospodarze w 3 minucie, lecz piłka po strzale najskuteczniejszego napastnika Leonida Khankevicha przeszła obok prawego słupka. W 14 minucie słupek uratował gości od utraty gola po strzale za linii pola karnego Łukasza Grube. Mógł się jeszcze wpisać na listę strzelców Leo, gdyż piłka odbiła się od słupka i wyszła na przedpole, a Adrian Rybka strzelił na bramkę, po drodze Leonid chciał ją technicznie piętką skierować do bramki, ale się nie udało.

W 19 minucie kolejną groźną kontrę prawą stroną wyprowadził Kujawiak Kowal, Kamil Bógdał wrzucił piłkę w pole karne na 3 metr, do zamykającego akcję Leonida, lecz bramkarz gości Norbert Gawłowski przeciął podanie łapiąc futbolówkę. W odpowiedzi minutę później goście się zrewanżowali wyprowadzając groźną kontrę prawą stroną, a piłkę po strzale Marcina Jaroszewskiego na róg sparował bramkarz i kapitan Kujawiaka - Bartłomiej Szablewski. W 24 minucie obrońca Noteci sfaulował na 28 metrze Bógdała, do wykonania stałego fragmentu gry podszedł Adrian Rybka, uderzył soczyście na bramkę, ale golkiper gości sparował piłkę na rzut rożny. W odpowiedzi goście zmarnowali tzw. 100% okazję na zdobycie bramki, gdy Marcin Jaroszewski chcąc przelobować Szablewskiego trafił w poprzeczkę. Kolejną „setkę” w 27 minucie w ekipie gości zmarnował Piotr Pacia, który w sytuacji sam na sam z Bartłomiejem Szablewskim posłał piłkę w długi róg, ale nie trafił do bramki.

W 30 minucie sędzia Piotr Ciesielski zarządził przerwę techniczną na uzupełnienie płynów. Po wznowieniu gry w 33 minucie Kujawiak wyprowadził groźną kontrę, piłkę w pole karne posłał Bógdał, a Tomasz Szablewski głową skierował ją do bramki rywala, lecz trafił prosto w bramkarza, który nie miał problemów z jej opanowaniem. W 35 minucie kontuzji w ekipie gości doznał Piotr Pacia, którego zastąpił Joachim Nowacki. W 37 minucie Bógdał wrzucił piłkę w pole karne na 5 metr do Leonida, ale po drodze trafiła w obrońcę Noteci i bramkarz ją złapał. W 44 minucie kolejna kontra gospodarzy, a Bógdał z prawej strony pola karnego posłał ją do zamykającego akcję Leonida, lecz Leo nie opanował piłki, którą złapał Gawłowski. Do regulaminowego czasu gry sędzia doliczył 2 minuty, lecz wynik nie uległ zmianie.

Po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie, obie drużyny dawały z siebie wszystko aby przechylić na swoją stronę szalę zwycięstwa. Bliscy wyjścia na prowadzenie w 47 minucie byli gospodarze. Z prawej strony pola karnego do wykonania rzutu rożnego wywalczonego przez Bógdała podszedł Rybka, dośrodkował futbolówkę na długi słupek, ale Tomek Szablewski nie zdołał umieścić jej w siatce, gdyż minimalnie przeszła obok prawego słupka. Dwie minuty później na 28 metrze Filip Bednarek sfaulował Bartłomieja Fetera, do wykonania rzutu wolnego podszedł Łukasz Grube, huknął na bramkę, ale prosto w bramkarza, który nie miał problemów ze złapaniem piłki. W 51 minucie pierwszego gola dla Kujawiaka strzelił Tomasz Szablewski, który wykorzystał podanie Adriana Rybki.

W 54 minucie równo z linią pola karnego Witek Jakubowski sfaulował piłkarza Noteci Joachima Nowackiego, do wykonania wolnego podszedł Damian Radecki, ale piłka trafiła w mur, a po odbiciu się od głowy Fetera wyszła na rzut rożny. W 65 minucie podwójnej zmiany w ekipie gości dokonał trener Jacek Łukomski, za Marcina Jaroszewskiego wszedł Martin Nowicki, a za Mikołaja Olejniczaka wszedł Oktawian Rojek. Minutę później swój rajd od środka boiska rozpoczął Tomasz Szablewski, mijając jeden po drugim piłkarzy gości, gdy był na wysokości 18 metra strzelił technicznie w lewe okienko, ale piłka trafiła w poprzeczkę. W odpowiedzi goście wyprowadzili groźną kontrę, ale Grube wybił piłkę na rzut rożny. Ze stałego fragmentu gry piłkę w pole karne wrzucił Radecki, ale Piotr Szablewski wybił ją ponownie na rzut rożny.

W 70 minucie w Kujawiaku trener Jankowski dokonał pierwszej zmiany, za Witolda Jakubowskiego wszedł Patryk Klimek. W 75 minucie sędzia zarządził przerwę techniczną dla uzupełnienia płynów. W 77 minucie trener Kujawiaka dokonał drugiej zmiany, Jakuba Mieszkowskiego zmienił Bartosz Bąkała. Po wznowieniu gry w dalszym ciągu drużyną przeważającą był Kujawiak. W 79 minucie Bógdał strzelił płasko w prawy róg, ale golkiper gości złapał piłkę. W 87 minucie na 2:0 podwyższył po raz drugi Tomasz Szablewski, który popisał się pięknym strzałem z 18 metrów, posyłając piłkę w lewe okienko. W 88 minucie trener gości dokonał kolejnej zmiany, za Natana Zniszczola wszedł Norbert Olejniczak.

Do regulaminowego czasu gry sędzia Ciesielski doliczył 3 minuty, które wykorzystali gospodarze, a wynik meczu w 93 minucie ustalił pięknym strzałem za linii pola karnego w długi róg Patryk Klimek. Tak, więc podopieczni Rafała Jankowskiego pewnie wygrali, choć musieli mocno się napracować na taki wynik. Obie drużyny nie oszczędzały swoich sił i zdrowia, zostawiając sporo potu na murawie. Mecz podobał się kibicom jednej i drugiej drużyny. Zachowanie kibiców gości po zakończeniu meczu pokazało, że można dopingować w duchu sportowej walki fair play, najpierw dziękując swoim piłkarzom za walkę na boisku skandując „Noteć Gębice – nic się nie stało”, a następnie kilkakrotnie skandowali „Kujawiak Kowal”. Również kibice z Klubu Kibica Kujawiaka przez całe spotkanie głośnym dopingiem zagrzewali swoich piłkarzy do walki.

Pisząc relację z meczu Kujawiaka wiemy już, że mimo super postawy podopiecznych Rafała Jankowskiego i wygranej z Notecią, do 4. ligi awansowała drużyna Billego Abbotta - Łokietek Brześć Kujawski, która pokonała u siebie Start Stawki 6:1.

Co do awansu drugiej ekipy, czyli Orląt Aleksandrów Kujawski, okaże się w sobotę 10 czerwca, gdzie aleksandrowianie zagrają u siebie z Gopłem Kruszwica, jeśli wygrają zapewnią sobie również awans do wyższej ligi. Być może Gopło pokusi się o sensacyjne rozstrzygnięcie? Do póki piłka w grze, każdy wynik jest możliwy, jak mawiał patron kowalskiego stadionu Kazimierz Górski. W przyszłą sobotę 17 czerwca zostanie rozegrana ostatnia kolejka kończącego się sezonu, w której Kujawiak Kowal rozegra mecz na wyjeździe z Sadownikiem Waganiec. Mecz rozpocznie się o godz. 16:45 w Wagańcu. Przypomnę, że w rundzie jesiennej w Kowalu górą byli podopieczni Rafała Jankowski, gromiąc rywali 8:0.

MGKS Kujawiak Lumac Kowal: Rafał Jankowski – trener, Jerzy Zapiecz – kierownik drużyny

B. Szablewski-kpt, P. Szablewski, B. Feter, L. Khankevich, R. Jankowski, T. Szablewski, J. Mieszkowski (77' B. Bąkała), A. Rybka, Ł. Grube, W. Jakubowski (70' P. Klimek), K. Bógdał.

Rezerwowi: A. Grzywiński, P. Popieliński, M. Wuciński, P. Klimek, B. Bąkała, A. Bazela.

Noteć Gębice: Jacek Łukomski – trener, Grzegorz Stefański – kierownik drużyny

N. Gawłowski, B. Karpiński, F. Bednarek, N. Zniszczol (88' N. Olejniczak), M. Jaroszewski (65' M. Nowicki), M. Mysiak, D. Radecki, M. Olejniczak (65' O. Rojek), M. Szymański, D. Michalak-kpt, P. Pacia (35'J. Nowacki).

Rezerwowi: K. Łuszczyński, K. Kołacki, O. Rojek, N. Olejniczak, D. Jelonek, J. Nowacki, M. Nowicki.

Kujawiak Lumac Kowal - Noteć Gębice 3:0. Zdjęcia

